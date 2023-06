Esquerdismo de Lula ameaça economía

A intervenção do Estado, a legislação laboral e as interferências da área ambiental em projetos relevantes, como em portos, energia, imobiliário no litoral, assustam investidores.





por Aristóteles Drummond

O Brasil vive um momento económico singular. A inflação controlada não chega a 5%, o superávit da balança comercial deve fechar o ano em 70 mil milhões de dólares, um dos cinco maiores do mundo. Mas desperta desconfiança no mercado internacional em função da insegurança jurídica e da reiterada manifestação do Governo de gastar e aumentar a dívida pública. A intervenção do Estado, a legislação laboral e as interferências da área ambiental em projetos relevantes, como em portos, energia, imobiliário no litoral, assustam investidores. E só com investimentos privados será possível aumentar a oferta de empregos de qualidade.

VARIEDADES

• A Petrobras anunciou que vai investir na Bolívia e na Venezuela. A Bolívia, quando o PT era governo, desapropriou sem indenização uma refinaria da Petrobras e a Venezuela deve milhões ao Brasil e não paga há mais de cinco anos.

• As festas juninas se tornaram novo evento turístico no país e não apenas no Nordeste, onde sempre foi relevante. Até o Rio tem programação movimentando a cidade. O calendário envolve Santo Antônio, São João e São Pedro. Santo Antônio é padroeiro de mais de cem cidades no país. Até recentemente, constava nos relatórios do Exército do Brasil com patente de Coronel.

• Lula da Silva manifestou nas suas redes sociais solidariedade ao jornalista Julian Assange, que deve responder a processos nos EUA.

• Afinal, as joias oferecidas pela Arábia Saudita ao casal Bolsonaro não valem três milhões de euros, mas um milhão, conforme informou a joalheria suíça Chopard.

• Um dos filhos do Presidente Lula, Luís Cláudio, afirmou que espera ver o ex-juiz e senador Sergio Moro preso.

• Depois das reformas em discussão no Congresso, a eleitoral pode entrar na pauta. Afinal, não é possível o Brasil ser recordista mundial de partidos com presença parlamentar em número de 27 diferentes siglas.

• A última interferência do Judiciário onde não deveria se meter foi proibir que os militares apliquem pena disciplinar de prisão a quem consumir drogas em recinto das Forças Armadas.

• Caetano Veloso vai fazer sua última turnê pelo Brasil e no exterior, incluindo Portugal, até o final do ano. Depois, disse, quem quiser assistir às suas apresentações deve ir à Bahia.

• A embaixadora Gabriela Albergaria, cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, ganhou da Câmara de Vereadores o título de Cidadã Carioca.

• O maior negócio do ano no Brasil pode ser fechado caso a proposta da UNIPAR, holding gigante da petroquímica, for aceita pela família Odebrecht, que detém 51 por cento da BRASKEN, maior empresa do país no setor. São dois mil milhões de euros pela participação. O restante é da Petrobras.

• A grande e poderosa comunidade italiana no Brasil, especialmente em São Paulo, lamentou a morte do líder Silvio Berlusconi, lembrando que ao contrário de Bolsonaro e de Trump deixou uma nova geração de liberais-conservadores na Itália.

• Com ano e meio da invasão da Ucrânia, o Brasil continua dependente do fertilizante importado a razão de 85 por cento do consumo. Como os chips e os fármacos em todo Ocidente.

Rio de Janeiro, junho de 2023

