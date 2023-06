Uma causa que nos move a todos!

A petição da Justice Initiative na qual sou embaixadora a convite da Presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC), a Dra. Dulce Rocha é uma causa que nos deve mover a todos! É completamente incompatível com a vida humana aquilo que se passa e continua a passar a nível da partilha dos abusos sexuais de crianças online! Ainda ontem, foi partilhada a seguinte notícia: «O estudante universitário tinha apenas 16 anos quando engendrou um plano para satisfazer os seus instintos libidinosos. Entre maio de 2017 e agosto de 2018, obteve, visualizou, guardou no seu computador e partilhou com outras pessoas fotografias e vídeos de menores a serem violados por adultos, entre os quais de bebés de colo, com menos de 2 anos», segundo o Correio da Manhã. No mesmo dia, foi preso um pedófilo em flagrante delito. Em vários artigos, deparamo-nos com um abuso sexual extremamente violento, considerado, de tipo A, onde bebés recém-nascidos e até dois anos, são abusados sexualmente e os seus vídeos partilhados online. Isto tem de parar agora!

Não estamos a conseguir responder aos níveis reais da perturbação e do conteúdo que é partilhado e sem controlo online e que duplicou no ano de 2022. Daí ter sido criada a petição do Guido Fluri, chamada Justice Initiative, em parceria com várias ONG’S como o Instituto de Apoio à Criança, a MCE, Eurochild, ECPAT. A coligação que integra um conjunto de federações europeias e mundiais do que o IAC faz parte – Eurochild, Missing Children Europe, ICMEC, ECPAT, vai começar a sua demanda de enviar a sua ronda de cartas para os eurodeputados! Esta nova diretiva que pretendemos que seja aprovada pelo Parlamento Europeu e estes dados, como os que temos do ano passado são absolutamente aterradores ou sejam foram partilhados online 87 milhões de vídeos e imagens de abusos sexuais online de crianças. Mais de sessenta artistas portugueses: entre os quais, comediantes, apresentadores, embaixadores, futebolistas, atores e penalistas, advogados empresárias e ativistas pessoas de todo os ramos do nosso país partilharam e continuam a fazer força para que esta petição tenha a mais força possível, tais como: Nuno Markl, Luís Marvão, Catarina Furtado, Tânia Ribas de Oliveira, Fernando Meira, Kátia e Dolores Aveiro, Rui Pereira, António Garcia Pereira, Carolina Deslandes, Joana Alegre entre muitos e muitos outros. Acho que começaram a perceber que este assunto é muito mais nosso e do futuro da nossa geração do que uma simples diretiva que queremos que seja aprovada! Isto é um grito de ajuda. Uma urgência internacional, que não pode ficar para trás.

Toda a sociedade tem de se mover em consciência para o estado de perversidade e desumanidade que se está a passar perante os nossos olhos e só com uma nova diretiva que rasteie e elimine este tipo de conteúdos é que podemos começar a fazer a diferença para que quem está do outro lado à espera de receber estes vídeos e imagens não o consiga fazer!

Ajudem-nos a proteger todas as crianças, ajudem-nos a fazer a diferença! O hoje já vem tarde! Assinem e partilhem a petição. É uma tarefa de cada um de nós mas principalmente um ato moral sem precedentes na defesa dos direitos de cada criança!

Os comentários estão desactivados.