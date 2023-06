Prisão preventiva para suspeito luso-guineense do ataque de Nottingham

Valdo Calocane está acusado de matar dois jovens de 19 anos e um idoso de 65.

O suspeito do ataque de Nottingham, no Reino Unido, vai aguardar julgamento em prisão preventive, segundo o The Guardian.

Valdo Mendes Calocane, de 31 anos, esfaqueou mortalmente dois estudantes, de 19 anos, da Universidade de Nottingham e um homem, de 65 anos, a quem roubou uma carrinha com a qual tentou atropelar três pessoas, em momentos diferentes, estando uma das vítimas no hospital em estado grave.

Em tribunal, o homem, acusado de três homicídios e de três tentativas de homicídio, limitou-se a dizer o nome e a idade, não se tendo pronunciado sobre o caso.

Recorde-se que o homem tem dupla nacionalidade, guineense e portuguesa, através da qual a sua família se estabeleceu no Reino Unido.

Os pais do suspeito, originários da Guiné-Bissau, trabalharam na ilha da Madeira e obtiveram a nacionalidade portuguesa em 2006, um ano depois, segundo o Daily Telegraph, mudaram-se para o Reino Unido com os filhos, um deles o suspeito em causa, e obtiveram o estatuto de residente enquanto cidadãos da União Europeia.

Valdo Mendes Calocane formou-se em engenharia mecânica pela Universidade de Nottingham em 2022.

