Marcelo imita Cunhal

1.Marcelo Rebelo de Sousa é um homem com uma memória de elefante e deve ter pensado em Álvaro Cunhal antes de proferir a sua frase mais polémica no 10 de Junho, quando disse que «é preciso cortar os ramos mortos que atingem a árvore toda». Álvaro Cunhal, no seu tempo, desdenhava nas ‘folhas secas’ do seu partido, referindo-se a todos os reformistas comunistas que acabaram expulsos ou saíram pelo seu próprio pé do partido. Marcelo também quer que as folhas secas do Governo de António Costa saiam pelo seu pé ou que sejam expulsos pelo primeiro-ministro. Mas enquanto Cunhal conseguiu o que queria, já que era ele que mandava e ‘disparava’ contra qualquer abertura no partido mais fechado do país, completamente avesso a sinais democratas – a guerra passou até pela rejeição do voto secreto e a imposição do voto por braço no ar –, Marcelo não manda no Governo e não pode ser ele a fazer a poda. Calculo que tente interferir nas condições climatéricas das árvores, mas apenas isso. Costa é que tem a tesoura que cortará, ou não, os ramos podres da árvore governamental.

2.Se dúvidas existiam de que Pedro Nuno Santos é o futuro líder do PS, elas foram dissipadas. O antigo ministro das Infraestruturas até pode dizer as maiores aldrabices que o eleitorado do PS o acha um homem cheio de talento que consegue passar pela Comissão Parlamentar de Inquérito como um herói. Mas, como comentava Paulo Portas, «Pedro Nuno Santos diz coisas que não são verdade com a mesma convicção que José Sócrates dizia mentiras, ou acreditava nas mentiras que dizia». Vindo de Paulo Portas tem outra força...

3.Esta semana ficou a saber-se, através da RTP, de uma história macabra sobre uma academia de jovens desportistas que, supostamente, eram tratados como escravos. Parece que os tentáculos da associação estavam espalhados pelo mundo e muitos pais gastavam o que tinham e não tinham com o sonho dos filhos se tornarem vedetas de futebol. As crianças estavam fechadas a sete chaves e não tinham qualquer independência. Que raio de mundo é este em que as famílias pensam que vão melhorar de vida com o investimento em crianças que são isso mesmo, crianças? A RTP diz mesmo que há pais que não conseguem falar com os filhos e que têm de ir fazer queixa às embaixadas. Sinistro. Ainda há dias, quando fazia o passeio matinal no Estádio Universitário, passei por um dos campos de futebol onde se realizava um jogo de infantis feminino e estavam presentes quatro polícias e dois seguranças!!! Para um jogo de crianças, é preciso destacar estes agentes todos? É, e a razão é simples: os pais são capazes de se envolver em jogos de pancadaria e de quererem bater no árbitro por causa de um jogo de futebol infantil, pois os filhos, e as filhas, podem ser um grande investimento. O mundo está mesmo louco.

4.Também esta semana ficou marcada por duas manifestações de ativistas defensores dos animais. A estupidez não tem limites, mas de parte a parte. Um dos manifestantes invadiu a praça de toiros de Santarém e antes de ser expulso foi agredido selvaticamente por um grunho. Penso que os outros que se manifestaram num zoo algarvio tiveram melhor sorte. Não sou apreciador de corridas de toiros, mas respeito quem é. O que não respeito é a violência gratuita sobre um manifestante. Era assim tão difícil expulsá-lo sem recorrer à violência?

5.A cobertura televisiva da guerra na Ucrânia começa a ser patética, nalguns casos. Que sentido faz ter generais vermelhos a comentarem sem o contraditório? Por que razão não convidam sempre dois militares com visões diferentes? É que chega a ser ofensivo ver alguns a rejubilarem sempre que a Ucrânia tem algum revés. E o contrário também se aplica, mas os generais vermelhos são, sem dúvida alguma, mais ofensivos. Eu já mudo de canal sempre que os apanho sozinhos.

