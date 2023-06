Portugal vence Bósnia por 3-0 e reforça liderança do grupo

A seleção nacional de futebol venceu, este sábado, por 3-0 a Bósnia-Herzegovina, num jogo para a classificação para o Euro 2024.

O marcador foi inaugurado por Bernardo Silva aos 44 minutos, já depois de Cristiano Ronaldo ter feito um golo de cabeça, que acabou por ser invalidado pelo árbitro, devido a for a de jogo.

A segunda parte ficou marcada pela atuação de Bruno Fernandes, que fez o 2-0 aos 77 minutos e, já nos descontos, fez o bis e selou o resultado nos 3-0.

O jogo ficou ainda marcado por duas interrupções devido à entrada de um adepto em campo, de ambas as vezes o jovem queria abraçar Cristiano Ronaldo.

Com esta vitória, Portugal reforça a liderança do Grupo J - do qual fazem parte as seleções Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein – e continua sem sofrer qualquer golo na classificação.

Os comentários estão desactivados.