Resgatadas 56 migrantes de barco perto de Fuerteventura

Foram resgatadas, esta segunda-feira, um total de 56 pessoas, incluindo duas crianças, perto da ilha espanhola de Fuerteventura, através do Salvamento Marítimo, que estavam num barco pneumático.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela imprensa internacional, o barco foi avistado a 74 quilómetros a sul de Jandiá, Fuerteventura, por um navio mercante, segundo as mesmas fontes.

O Salvamar Izar, um navio marcante, avistou a embarcação e partiu ao seu encontro, tendo conseguido resgatar todas as vítimas: 50 homens, quatro mulheres e dois menores todos de origem subsaariana.

Todas as pessoas estão bem de saúde, adiantam as autoridades.

