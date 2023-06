A gravidez chega um ano depois da fundadora da Poosh se ter casado com a estrela de rock em Itália.





Kourtney Kardashian está grávida pela quarta vez. Este é o primeiro filho com o marido Travis Barker. A socialite anunciou a gravidez no concerto do Blink-182 em Los Angeles na passada sexta-feira.

Kourtney, de 44 anos, segurou uma placa que dizia: "Travis, estou grávida", tal como monstra num vídeo publicado por ambos no Instagram. Mais tarde, beijou o baterista para comemorar a notícia.

A gravidez chega um ano depois da fundadora da Poosh se ter casado com a estrela de rock em Itália.

O casamento, de maio de 2022, foi, na verdade, a terceira vez que o casal trocou votos, tendo primeiro dito "sim" durante uma cerimônia em Las Vegas, em abril . Semanas depois, os dois legalizaram a união num tribunal em Santa Bárbara, Califórnia.

