PSG: Sergio Rico sai do coma

Sergio Rico está internado em Sevilha desde o dia 28 de maio, na sequência de um acidente com um cavalo, que o terá pisado.





O guarda-redes espanhol do Paris Saint-Germain, Sergio Rico saiu do coma e já comunicou com os familiares através de gestos.

No fim de semana os médicos retiraram a sedação ao guarda-redes, Rico reagiu de forma positiva, ao despertar, reconheceu e comunicou com os familiares.

“Continuamos a dar passos em frente. Já vemos um pouco mais a luz. Graças ao hospital e aos seus profissionais, que estão a ser incríveis. Vamos pouco a pouco, mas desde o início que sabia que ele ia sair disto, pois é um campeão”, disse a esposa do jogador, Alba Silva.

