Ataque em escola no sul do Brasil faz um morto e um ferido

Uma estudante morreu e outro aluno ficou ferido esta segunda-feira na sequência de um ataque armado a uma escola pública de Cambé, no estado do Paraná, informaram fontes oficiais.

Segundo o Governo do Paraná, o agressor foi detido e é um ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody.

O suspeito entrou na escola pública com o pretexto de solicitar o seu histórico escolar.

"De acordo com as primeiras informações, houve um episódio de violência, uma aluna foi morta e outro aluno foi baleado e está hospitalizado", revelou o governo estadual em comunicado.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias.

O presidente do Brasil lamentou o ataque no Twitter.

Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um…