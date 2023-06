Identificados três dos suspeitos das agressões a agentes da PSP em banco de Torres Vedras

Funcionários do banco deram o alerta, pedindo proteção policial para vítima que estava a ser coagida a levantar dinheiro e a entregá-lo a familiares, que ameaçaram e agrediram polícias.





PSP identificou três dos intervenientes nos desacatos que deixaram quatro agentes feridos num banco em Torres Vedras.

A investigação do caso ainda decorre e as diligências "apenas terminarão quando todos os intervenientes estiverem identificados e seja possível a sua responsabilização perante a justiça", lê-se no comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Na segunda-feira, por volta das 13h30, a PSP foi chamada a uma dependência bancária em Torres Vedras, "em virtude de no local encontrar-se uma senhora que, sob a coação de terceiros, pretendia efetuar um levantamento bancário".

Os agentes no local falaram com a vítima que os informou que no exterior da dependência bancária se encontravam vários familiares que queria que ela levantasse dinheiro da conta e que depois o entregasse.

"Os familiares, cerca de 15 pessoas, ao aperceberem-se do contacto policial com a vítima, no sentido de obterem mais informações sobre o relatado, de imediato entraram na dependência bancária e ameaçaram os polícias e a vítima", adiantou o Cometlis.

Para "preservar a integridade física da vítima, os polícias procuraram retirá-la para o exterior da dependência bancária, momento em que vários familiares, em número ainda a determinar, agrediram indiscriminadamente os polícias no local e de imediato se colocaram em fuga em várias viaturas, não sendo possível no momento proceder à sua identificação", lê-se no mesmo comunicado, onde também é referido que a vítima foi “acolhida” na esquadra, para segurança dela.

Os quatro agentes envolvidos receberam tratamento hospitalar, devido aos "ferimentos e hematomas na face e no corpo".

A coação terá sido denunciada por funcionários do banco, que alertaram as autoridades, pedindo proteção policial para a mulher que estaria a ser coagida.

