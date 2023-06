Grávida morre em barco de migrantes que se dirigia para as Ilhas Canárias

O navio Salvamar Al Nair resgatou todos os ocupantes do barco de borracha, 42 homens, sete mulheres e três menores de origem subsariana e do norte de África, assim como o corpo da mulher grávida.





Um barco de borracha com 53 migrantes a bordo, incluindo uma grávida que morreu durante a viagem, foi localizado, esta terça-feira, por um navio de pesca ao largo de Lanzarote, nas Ilhas Canárias.

De acordo com o Salvamento Marítimo espanhol e o Departamento de Emergências da ilha, o navio Salvamar Al Nair resgatou todos os ocupantes do barco de borracha, 42 homens, sete mulheres e três menores de origem subsariana e do norte de África, assim como o corpo da mulher grávida.

Os 52 sobreviventes chegaram em bom estado de saúde ao porto de Arrecife, na ilha de Lanzarote, às 11 horas e foram assistidos no local.

A tripulação da traineira que localizou a embarcação, ofereceu água e biscoitos aos migrantes até a chegada do Salvamar Al Nair.

Este é o segundo barco com migrantes resgatados esta terça-feira ao largo de Lanzarote.

