Presidente do Senegal de visita a Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta terça-feira reunido com o Presidente do Senegal, Macky Sall, tendo falado sobre os atuais perigos da democracia.

"É muito importante haver democracia aqui em Portugal e democracia entre vós no Senegal. É difícil, certamente. A democracia é mais difícil do que a ditadura, porque ela respeita os direitos humanos, respeita o pluralismo, porque ela vive do diálogo e da tolerância", afirmou o Presidente português, em declarações aos jornalistas, no no Palácio de Belém, em Lisboa.

"Porque ela não se faz só da democracia política ou pessoal, mas da democracia económica e social, da justiça social, ao mesmo tempo, do combate a tudo o que é assimétrico e desigual na vida das pessoas”, continuou.

"E hoje em dia com o que chamamos por vezes de populismos, o que chamamos por vezes de movimentos inorgânicos, de novas realidades para além das realidades clássicas, há desafios que são novos para as democracias, sobretudo, falando da democracia mediática, com os antigos media e os novos media", apontou.

"Então, isso nos aproxima, esta visão", acrescentou.

