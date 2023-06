Submarino usado para ver destroços do "Titanic" desaparece

A Guarda Costeira dos Estados Unidos continua sem receber sinais do submarino desaparecido desde domingo no Atlântico Norte.

Este submersível tinha como objetivo observar os destroços do Titanic e tinha cinco pessoas a bordo, numa altura em que restam menos de 40 horas de oxigénio a bordo.

O capitão da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Jamie Frederick, admitiu que as buscas do Titan, que estão a ser efetuadas com o apoio do Canadá, "não deram resultados", revelou durante uma conferência de imprensa em Boston.

As autoridades afirmam que as operações para detetar o submersível e os seus ocupantes, de nacionalidade norte-americana, britânica e francesas, vão continuar.

Várias empresas estão a organizar viagens de vários dias para ver os destroços do “Titanic”, que se encontram a 3.800 metros de profundidade e a uma distância de cerca de 640 quilómetros da ilha canadiana da Terra Nova.

