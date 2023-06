Portugal vence Islândia 1-0 e continua na liderança do grupo

Para além do golo, esta foi a internacionalização número 200 para o capitão da seleção nacional, que chegou também aos 123 golos pela equipa das Quinas.





A seleção nacional de futebol venceu por 1-0 a Islândia, em mais um jogo a contar para a classificação do Euro 2024.

Depois de inúmeras tentativas falhadas, o marcador foi finalmente inaugurado aos 89 minutos por Cristiano Ronaldo, ainda que tenha ido aos VAR para ser confirmado, após ter sido, numa primeira instância, anulado por fora de jogo.

Com esta vitória, Portugal continua a liderar o Grupo J, com 12 pontos, superando-se a seleções como Eslováquia, que está em segundo lugar com 10 pontos.

