Verão chega hoje com céu nublado e aguaceiros

Começa, esta quarta-feira, o tão aguardado verão, ainda que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), chegue com céu muito nublado e até aguaceiros.

Os termómetros vão oscilar entre os 11 graus Celsius (Guarda e Viseu) e 28 graus (em Beja).

O solstício de verão começa às 15h58 de hoje, terminando em 23 de setembro, com a entrada do outono.

Amanhã, a situação muda, com o IPMA a prever um aumento das temperaturas, devido à ação de uma "crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África”, com os termómetros a ultrapassarem os 30 graus.

