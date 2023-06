Combates regressam ao Sudão após cessar-fogo

Os combates entre o exército e os paramilitares retomaram, esta quarta-feira, assim que terminou o cessar-fogo de 72 horas mantido em Cartum.

Segundo relatos da AFP, os moradores de Cartum foram acordados por tiros de artilharia e barulho de combates, minutos após o fim da trégua de 72 horas, enquanto Omdurman, subúrbio a norte da capital, foi alvo de "bombardeios de artilharia" e "combates", enquanto "aviões de combate" sobrevoavam outras áreas próximas.

Este cessar-fogo foi aceite pelo exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, do general Mohamed Hamdane Daglo, de forma a permitir a passagem de ajuda humanitária por este país da África Oriental.

O violento conflito no Sudão coloca o exército do general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do Sudão, e o seu adjunto e opositor, o general Mohamed Hamdane Daglo, que comanda as forças paramilitares de apoio rápido.

Estes combates foram despoletados devido ao fracasso das negociações para a integração dos paramilitares nas forças armadas, no âmbito de um processo de transição política no Sudão.

