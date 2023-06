Milhares de manifestantes contra reformas do Presidente da Colômbia

Gustavo Petro, que está no poder desde agosto de 2022, foi eleito com a promessa de "mudança", tendo promovido a adoção de reformas - nomeadamente no sistema de saúde, trabalho e pensões, redistribuição de terras e energia limpa, contudo, este também tem desenvolvido negociações com grupos armados que operam no país.





Milhares de manifestantes protestaram, esta quarta-feira, nas principais cidades da Colômbia contra as reformas anunciadas e prometidas pelo Presidente Gustavo Petro.

"Vão destruir as pensões e a saúde. É um governo cego, surdo e mudo (...)", acusou a senadora Maria Fernanda Cabal, em declarações à imprensa.

O Presidente colombiano também enfrenta um escândalo relativo a escutas telefónicas ilegais a dois dos seus parentes, que o levaram a ser implicado no financiamento ilegal da campanha eleitoral presidencial, que denunciou tratar-se de um "golpe de estado rastejante".

A atual coligação no governo, uma aliança entre liberais e centristas, entrou em colapso, e Petro deixou de ter a maioria para aprovar as reformas no parlamento, em particular a reforma no sistema de saúde.

