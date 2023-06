Aforro. ‘Influência da banca foi zero’, disse secretário de Estado

Em causa está a suspensão da série E dos certificados de aforro (com uma taxa que estava nos máximos de 3,5%) e lançamento da série F (com uma taxa base de 2,5%).





O secretário de Estado das Finanças recusou que a redução dos juros dos certificados de aforro se deva a pressões da banca.

De acordo com João Nuno Mendes, a ideia foi alinhar a remuneração com a dos mercados, estando a alteração das condições prevista desde abril, mas que devido à complexidade do processo, nomeadamente por falta de modernização informática, fez demorar semanas estas alterações.

"Não aceitamos a ideia de que houve influência, a influência da banca foi zero", afirmou, considerando mesmo que as várias medidas anunciadas pelo Governo relativamente ao setor bancário têm demonstrado "total independência relativamente à banca", diz o governante.

Em causa está a suspensão da série E dos certificados de aforro (com uma taxa que estava nos máximos de 3,5%) e lançamento da série F (com uma taxa base de 2,5%).

