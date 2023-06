O Cazaquistão lança o novo Fórum Internacional de Astana para abordar os principais desafios à escala mundial

Por Batrashev Daulet

Numa altura em que a comunidade internacional caminha para uma era de maior polarização e divisão geopolítica, o Cazaquistão organizou uma nova conferência internacional, o Fórum Internacional de Astana, para unir esforços na resolução dos principais desafios globais.

O Fórum realizou-se sob a égide do Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, em 8 e 9 de junho de 2023, em Astana. Serviu de plataforma para que delegados eminentes de governos, organizações internacionais, empresas e universidades estabelecessem um diálogo para procurar formas de enfrentar desafios como as alterações climáticas, a escassez de alimentos e a segurança energética, mas não só.

O evento contou ainda com a presença do Emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, do Presidente da República do Quirguizistão, Sadyr Japarov, da Presidente da Presidência da Bósnia e Herzegovina, Željka Cvijanović, do primeiro-ministro do Uzbequistão, Abdulla Aripov, da Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, da Secretária-Geral da OSCE, Helga Schmid, e da Diretora-Geral da UNESCO, Audrey Azoulay.

Comentando a abertura do Fórum, o Presidente Tokayev referiu: «Atualmente, em todo o mundo, enfrentamos desafios históricos, como os que não encontrávamos há décadas ou mais. Estes desafios estão a exercer uma pressão sem precedentes sobre a comunidade internacional, criando novas linhas divisórias e pondo em causa os princípios da globalização e do multilateralismo».

O Fórum Internacional de Astana foi criado para responder a estes desafios, dando prioridade à cooperação como um princípio fundamental de um sistema internacional funcional.

Através do Fórum Internacional de Astana, «esperamos construir novas pontes e reforçar os laços, à medida que nos unimos para ultrapassar os desafios coletivos que enfrentamos, traçando um novo caminho – diplomático, económico e político».

O Presidente salientou que o mundo está a assistir à erosão dos alicerces da ordem mundial que foi construída desde a criação da ONU, que continua a ser a única organização global universal que une todos.

«Ao mesmo tempo, não conseguiremos enfrentar os desafios sem uma reforma global do Conselho de Segurança. As vozes das potências médias no Conselho de Segurança das Nações Unidas têm de ser amplificadas e ouvidas», sublinhou.

Astana tem por objetivo fomentar a ligação física entre as nações e os povos aqui presentes, bem como criar laços entre as nossas comunidades enquanto parceiros e amigos.

A mudança dos fluxos comerciais e o ambiente geopolítico global estão a forçar os países a encontrar novos mercados e a diversificar as suas rotas comerciais tradicionais. Neste contexto, o Corredor Médio – que liga a Ásia à Europa – tornou-se uma rota importante para reforçar a conectividade do continente euro-asiático. O Cazaquistão, por sua vez, pode oferecer as suas próprias infraestruturas para assegurar fluxos comerciais ininterruptos ao longo da rota, bem como as capacidades do Centro Financeiro Internacional de Astana para estruturar negócios, atrair investimentos e facilitar transações transfronteiriças.

O Cazaquistão desempenha um papel fundamental na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, que promove o desenvolvimento económico e a conectividade intrarregional. O país é um parceiro comercial e económico verdadeiramente global e, acima de tudo, fiável, que se esforça por manter relações amigáveis com os seus parceiros globais e regionais. Mais de 90% do comércio da China no âmbito da IFR passa pelo Cazaquistão.

O Presidente Tokayev propôs à comunidade mundial a realização no Cazaquistão, em 2026, de uma Cimeira Regional sobre o Clima, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU) e de outras organizações internacionais, a fim de facilitar o diálogo e encontrar soluções adequadas para as alterações climáticas.

A escassez de água também é um problema no Cazaquistão, uma vez que 90% da água do país chega num grande jato com o escoamento da primavera. Em 2050, prevê-se que a população regional atinja os 100 milhões de pessoas. Referindo-se ao nível de água criticamente baixo nos dois grandes rios da região da Ásia Central – o Syr Darya e o Amu Darya – que poderá diminuir cerca de 15% até 2050, Tokayev apelou a «mais recursos para apoiar o Fundo Internacional para a Salvaguarda do Mar de Aral, a fim de evitar uma catástrofe ecológica na região».

Duas das principais sessões do fórum debruçaram-se sobre o domínio das energias renováveis e do desenvolvimento do mercado do carbono, lançando luz sobre os desafios e as oportunidades inerentes à transição para as fontes de energia renováveis.

A Ásia Central, com o Cazaquistão no seu centro, emergiu como um farol de esperança na revolução global da energia verde. Destacando o imenso potencial da região, o Fórum Internacional de Astana apresentou sessões poderosas dedicadas a iluminar o papel do Cazaquistão e da Ásia Central na formação do panorama da energia sustentável.

Com um vasto potencial de produção de energia solar e eólica, bem como oportunidades no domínio da energia nuclear limpa e da produção de hidrogénio, o Cazaquistão tem capacidade para se posicionar como um centro pioneiro de energias renováveis, impulsionando o progresso em direção aos objetivos climáticos globais.

Reconhecendo a importância de formar os líderes de amanhã, é fundamental um enorme investimento na educação, financiando escolas que cultivem a mão-de-obra qualificada necessária para a economia verde, uma vez que a verdadeira riqueza reside não só nos recursos energéticos limpos, mas também nas capacidades e nas competências da sua população.

A rápida expansão da energia eólica e solar exige o desenvolvimento de infraestruturas abrangentes, respondendo às limitações através de modelos de financiamento combinados. A transição é um projeto complexo e é crucial apoiar os cidadãos mais afetados por esta mudança. Para que seja bem sucedida, é necessário garantir que ninguém é deixado para trás: o diálogo social, com a participação de todas as partes interessadas, é assim essencial para conceber políticas que ajudem efetivamente as comunidades afetadas. Todos os países devem trabalhar em conjunto para conseguir uma transição harmoniosa rumo a uma economia verde que acompanhe a segurança energética e a viabilidade económica.

Com a sua abundância de reservas de urânio, o Cazaquistão está pronto a emergir como líder mundial nos setores da energia nuclear e das energias renováveis, eletrificando o seu panorama energético.

Os desafios enfrentados pelo sistema comercial global foram também discutidos durante uma sessão especial de alto nível no segundo dia do Fórum. Os oradores sublinharam que um dos maiores desafios são as tensões geopolíticas que conduzem à dissociação, à desglobalização e ao risco de fragmentação do sistema comercial mundial. Estas tensões decorrem das graves vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento e no sistema comercial devido à pandemia de covid-19 e ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

De acordo com as estimativas da OMC, se o mundo se dividisse em dois blocos comerciais, isso significaria uma perda de 5% do PIB mundial real a longo prazo, o que é superior à perda de 3,5% que os países da OCDE enfrentaram durante a crise financeira de 2008-2009.

A OMC insta os países a não se afastarem do comércio, a olharem para dentro e a tornarem-se mais protecionistas, mas a manterem a estabilidade e a abertura do sistema comercial mundial. A organização sublinhou que esta abordagem trouxe benefícios nos últimos 75 anos, tirando mil milhões de pessoas da pobreza.

Uma sessão do painel ‘Promover a liderança das mulheres: Apoiar as iniciativas internacionais globais’ analisou as iniciativas que devem ser tomadas para promover a liderança e a representação política das mulheres e amplificar as suas vozes nos cargos superiores de tomada de decisão, o que é crucial para alcançar a igualdade de género e criar um mundo justo, equitativo e inclusivo. O Cazaquistão tem demonstrado o seu forte empenho na promoção da igualdade de género e na capacitação das mulheres para participarem na maioria das iniciativas e instituições do mundo. O país é um dos primeiros países da Ásia Central a criar a Comissão Nacional dos Direitos da Mulher e da Família e da Política Demográfica, sob a tutela do Presidente, que se dedica a promover a igualdade de género. Mais de 40% das empresas do país são propriedade de mulheres. Uma realização significativa é a criação de 20 centros para o desenvolvimento do empreendedorismo das mulheres em todas as regiões do Cazaquistão.

