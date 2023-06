Espanha garante: Bernardo Silva vai para a Arábia Saudita

Bernardo Silva vai para a Liga saudita, avança o jornal espanhol Marca esta quarta-feira.

“O português é a chave que abre a porta a uma nova dimensão no futebol saudita. Um futebolista chave no Manchester City, estrela da seleção portuguesa, um dos 10 melhores jogadores do mundo que, aos 28 anos, faz as malas e deixa a elite europeia para liderar a elite saudita. A chegada de Bernardo Silva à liga da Arábia está praticamente fechada e é um sério aviso aos clubes europeus”, lê-se no desportivo espanhol.

O português está no Manchester City desde 2017 e é um titular indiscutível de Pep Guardiola.

Bernardo Silva está de regresso a Portugal, depois dos jogos da Seleção Nacional e, quando questionado sobre o interesse saudita, disse, “agora estou de férias disso”.

