Termómetros acima dos 40 graus deixam sete distritos em alerta

Sete distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente na sexta-feira e no sábado, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre vão estar sob aviso entre as 12 horas de sexta-feira e as 18 horas de sábado devido às elevadas temperaturas máximas.

A partir desta quinta-feira, as previsões indicam tempo quente e seco, devido à ação de uma "crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África".

É esperada uma subida generalizada da temperatura, principalmente da máxima, estando previsto valores acima de 30 graus na generalidade do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre os 35 e 40 graus no interior, em especial na região Sul onde deverão ser ultrapassados os 40 graus.

A temperatura mínima também irá aumentar, estando previstas noites tropicais (mínimas acima de 20 graus) em vários locais do centro e sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio onde as mínimas poderão mesmo ser próximas de 25 graus.

