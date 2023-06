Médica que denunciou más práticas em Faro demitiu-se do Hospital de Portimão

A médica que denunciou situações de más práticas e negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro apresentou a demissão do Hospital de Portimão, onde foi colocada após a polémica.

Diana Carvalho Pereira revelou a informação numa publicação no seu Instagram, onde justifica sua demissão com a necessidade de cuidar da sua saúde mental.

“A exposição da queixa e todas as represálias que se lhe seguiram têm mexido com a minha saúde mental. Podia continuar a fingir-me de forte até colapsar, mas por saber priorizá-la prefiro resguardar-me já”, escreveu a médica. “Preciso de descansar, estar com os meus, estudar e orientar a minha carreira e o futuro”, justificou.

A médica fez, no entanto, questão de deixar palavras elogiosas sobre o serviço do Hospital de Portimão, em oposição ao de Faro. “É totalmente diferente, organizado e com bons profissionais”, sublinhou. “Não tenho mesmo nada de mal a apontar”, acrescentou, explicando, contudo, que se sentia à margem, pois o hospital já tinha os internos necessários e não tinha ainda um orientador definido. Por isso, sentia que não tinha controlo sobre o seu futuro, nem apoio da administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

Sublinhe-se que a Ordem dos Médicos, há cerca de duas semanas, suspendeu, por seis meses, dois cirurgiões, um deles o diretor de serviço, do Hospital de Faro que tinham sido acusados pela médica de más práticas clínicas. Trata-se de um cirurgião e do diretor do Serviço de Cirurgia.

Diana Carvalho Pereira também já prestou declarações ao Ministério Público, no âmbito do inquérito sobre as denúncias de pelo menos 11 casos de más práticas ou negligência, que terão resultado na morte de três doentes.

