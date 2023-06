Detetados dois novos casos de vírus mpox em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou, esta quinta-feira, que foram diagnosticados mais dois casos do vírus mpox.

"Estes dois casos agora reportados em Portugal vêm reforçar as medidas de prevenção e controlo no contexto transfronteiriço da infeção, pelo que a Direção-Geral da Saúde recomenda o cumprimento de medidas de isolamento de casos até queda de crostas das lesões e vacinação de contactos, fundamentais para quebrar as cadeias de transmissão e evitar surtos", lê-se numa nota publicada no site da DGS.

Os dois casos dizem respeito a dois homens "sem história de viagens e referindo contactos sexuais esporádicos", segundo as autoridades de saúde.

O número de casos confirmados no país, desde 3 de maio de 2022, sobe assim para 955.

