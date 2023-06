Homem mata companheira à facada e passa noite com cadáver antes de se entregar à GNR

Homicídio ocorreu no interior da habitação.





A Polícia Judiciária deteve um homem, de 34 anos, suspeito de ter esfaqueado mortalmente a companheira, de 29 anos, em Loulé.

“O crime ocorreu no dia 20 de junho de 2023; o agressor terá permanecido na companhia do cadáver durante toda a noite, deslocando-se, no dia seguinte, ao posto da Guarda Nacional Republicana, para comunicar a situação”, informou a PJ, em comunicado.

O detido vai ser ouvido em tribunal no âmbito de primeiro interrogatório, após o qual ficara a conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas.

