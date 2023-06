PJ deteve dois homens pelo incêndio na Ecopista do Vouga

A Polícia Judiciária, deteve dois presumíveis autores do crime de incêndio florestal, que ocorreu no passado dia 3 deste mês, junto da Ecopista do Vouga, entre Albergaria-A-Velha e Sever do Vouga.

“Os incêndios tiveram início através de chama direta, em dois locais distintos, na vegetação adjacente à Ecopista, colocando em risco uma mancha florestal significativa”, explicou a PJ.

Os incêndios não alcançaram grande escala, porque foram detetados precocemente pelos populares e combatidos rapidamente pelas corporações de bombeiros.

“Os suspeitos terão atuado num quadro de futilidade”, acrescentou a PJ.

Os detidos, de 20 e 29 anos, serão presentes às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial.

