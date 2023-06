Sobe para 14 o número de distritos sob aviso devido ao calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou mais sete distritos sob aviso amarelo, aumentando o total para 14. Em causa está o aumento das temperaturas, que nalguns locais pode ultrapassar os 40 graus.

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre vão estar sob aviso entre as 12h de sexta-feira e as 18h de sábado, prevendo-se máximas elevadas.

O aviso amarelo para Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco e Coimbra vai vigorar entre as 12 e as 18h de sábado.

O aumento do calor e do tempo seco deve-se uma "crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África", segundo o IPMA.

No litoral, são esperadas temperaturas acima dos 30 graus, no interior os termómetros vão oscilar entre os 35 e os 40, já no sul os termómetros podem mesmo passar os 40.

As mínimas também deverão registar um acentuado aumento, esperando-se noites tropicais, com temperaturas acima dos vinte graus, em especial no centro e no sul do país.

Os comentários estão desactivados.