Encerrado alojamento local onde viviam 15 imigrantes sem condições

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou, esta quinta-feira, um alojamento local em Portalegre, onde viviam sem quaisquer condições 15 imigrantes

A operação da ASAE terá sido desencadeada após um alerta, na sexta-feira, para desacatos com violência, situação para a qual foi chamada a PSP, que uma vez no local, deparou com a falta de condições de higiene no local.

Entretanto, a polícia contactou a ASAE que marcou para hoje uma operação, que resultou no encerramento do alojamento local, que, embora legal, não apresentava as condições de conservação e salubridade exigíveis.

Segundo a PSP, citada pelo Correio da Manhã, os imigrantes estavam em situação legal, aguardando agora uma solução para alojamento.

