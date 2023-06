Will Hurd vai ser um dos rivais de Trump nas primárias Republicanas

O ex-congressista do Texas, Will Hurd, revelou, esta quinta-feira, que irá ser candidato às primárias do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024.

Hurd tem vindo a alertar para a ameaça que o ex-Presidente, Donald Trump, constitui para os Estados Unidos.

"Se nomearmos um político fora-da-lei, egoísta e fracassado como [o ex-Presidente] Donald Trump, que perdeu a Câmara [dos Representantes], o Senado e a Casa Branca, todos sabemos que [o atual Presidente, o democrata] Joe Biden voltará a ganhar. Os Republicanos merecem melhor. Os Estados Unidos merecem melhor. É uma questão de bom senso", argumentou o político no seu vídeo de apresentação da candidatura.

O político foi um agente clandestino da CIA e serviu como congressista na Câmara dos Representantes entre 2015 e 2021, pelo distrito 23 do Estado do Texas.

Neste cargo, Hurd foi um forte crítico de Trump, especialmente com as suas políticas migratórias, e foi um dos quatro Republicanos da Câmara dos Representantes que em 2019 votaram a favor da condenação das mensagens racistas que o ex-Presidente publicou no Twitter direcionadas a quatro congressistas Democratas.

"A alma do nosso país está sob ataque. Os nossos inimigos conspiram, criam o caos e ameaçam o sonho americano em território nacional, a imigração ilegal e a [droga sintética] fentanil fluem para o nosso país. A inflação, ainda fora de controlo, o crime e a falta de habitação aumentam nas nossas cidades, e os liberais não fazem nada", disse, acrescentando que os Estados Unidos "necessitam de bom senso nestes tempos difíceis".

O antigo congressista junta-se a uma lista de candidatos que vão tentar chegar à liderança do Partido Republicano onde se encontra, para além de Trump, o governador da Florida, Ron de Santis, o ex-vice-presidente Mike Pence, o senador da Carolina do Sul Tim Scott e a ex-embaixadora nas Nações Unidas Nikki Haley.

Já do lado dos Republicanos, os nomeados para as primárias são o atual Presidente, Joe Biden, atualmente o grande favorito, Marianne Williamson ou o advogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do antigo Presidente norte-americano John F. Kennedy.

Os comentários estão desactivados.