PSP encerra dois estabelecimentos noturnos em Leiria

Foram encerrados dois estabelecimentos de diversão noturna no distrito de Leiria depois de terem sido detetadas irregularidades na sequência de uma ação de fiscalização realizada na madrugada desta quinta-feira, pela PSP de Leiria.

"Recentemente, foram registadas graves alterações de ordem pública nas imediações de alguns estabelecimentos de diversão noturna na cidade de Leiria. O Comando Distrital de Leiria da PSP, em resposta a estes incidentes, que causaram forte impacto no sentimento de segurança da nossa comunidade, desencadeou, nesta madrugada, uma operação de fiscalização a alguns dos estabelecimentos referenciados, tendo procedido ao encerramento temporário dos espaços de diversão noturna Mandarim e Paddock-Bar", disse a PSP, em comunicado.

O comandante José Figueira explicou à agência Lusa que a PSP realizou uma ação de fiscalização ao Mandarim, Paddock-Bar e Abraços. Os dois primeiros foram "encerrados temporariamente" por terem sido detetadas irregularidades no âmbito do Regime Jurídico dos Sistemas de Segurança Privada dos Estabelecimentos de Restauração e de Bebidas que disponham de salas ou de espaços destinados a dança ou onde habitualmente se dance.

As ações de fiscalização realizaram-se no Mandarim, Paddock-Bar e Abraços, e as irregularidades detetadas prendem-se com o sistema de videovigilância, que "não cobre a área total a proteger", e com "o número de elementos de segurança privada, que é insuficiente face à capacidade e lotação do espaço", disse o comandante José Figueira, em declarações à agência Lusa.

