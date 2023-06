OceanGate confirma morte dos tripulantes do Titan

A OceanGate conformou no final da tarde desta quinta-feira que os passageiros do submersível morreram.

"Acreditamos, agora, que as vidas do nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, foram infelizmente perdidas", confirmou a OceanGate, em comunicado.

CNN confirms: OceanGate released a statement saying they believe the passengers onboard the Titanic expedition submersible have “sadly been lost.” Full statement below pic.twitter.com/9QY5hxkHQI