Souto de Moura: "A presunção de inocência não é um atestado de inocência"

Aos 72 anos, repousa o guerreiro. Mas sempre agitado. Até porque tem fé. Os abusos de menores na Igreja Católica trazem-no inquieto. Durante os 48 anos de carreira fez muitos inimigos. Para isso é preciso ter talento. O processo mais falado com que começou a arrecadar ódios foi o caso ‘Setúbal Connetion’, que envolvia contrabando. Pela primeira vez, um magistrado foi acusado. Mais tarde, o escândalo que abalou a Casa Pia e fez estremecer a classe política tornou-o num alvo a abater.

José Souto de Moura, antigo procurador-geral da República, recebe-nos em sua casa, diz ser de uma fúria mansa. Não aparente, mas adivinha-se.

Pedro Strecht, o pedopsiquiatra das vítimas da Casa Pia, liderou a recente Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa(CI) e o senhor, que era procurador-geral da República à época do processo da Casa Pia, é coordenador das Comissões Diocesanas (CD) de proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. Houve uma coincidência nestes convites?

Penso que não, a não ser o facto de ambos termos feito parte da Comissão Diocesana de Lisboa, desde o início, em 2019. Eu fui eleito coordenador pelos meus pares em 2022, enquanto o Pedro Strecht surge convidado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Existem 20 comissões diocesanas, mais uma que é a das Forças Armadas. Aliás, eu já estou de saída da coordenação porque ficou definido na equipa (somos cinco) que teria de haver rotação na chefia. Fez em fevereiro um ano e chega! Isto ocupa muito tempo…

Quem vai ocupar o seu lugar?

A doutora Paula Margarido que também faz parte da equipa. Mas vou continuar na Comissão a dar o apoio que puder.

As CD também investigam?

Claro, quando para tal incumbidas pelo Bispo da Diocese ou Castrense. As CD recebem queixas de comportamentos censuráveis que envolvam menores ou pessoas adultas vulneráveis, cometidas por pessoas ligada à igreja, como os clérigos, que são os sacerdotes, diáconos e bispos. Abarca também as congregações diocesanas, institutos de vida religiosa e qualquer pessoa que tenha um cargo ou uma função na Igreja, mesmo leigos. Todas essas pessoas são o universo subjetivo dos agressores com que as comissões se preocupam. Numa reunião nacional das CD, a 4 de fevereiro de 2022, entendeu-se que era fundamental uniformizar os procedimentos das várias comissões. Então, a principal tarefa que tive foi escrever um manual de procedimentos e boas práticas para que todos andássemos a fazer o mesmo. Havia algumas comissões que já tinham os seus regulamentos, e muito bem feitos, e fiz questão que eles se mantivessem juntamente com a Base Comum.

