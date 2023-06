Explosão deixa Paris em pânico

A capital francesa voltou a tremer com a explosão e desabamento de um edifício histórico no Quartier Latin, que causou 50 feridos, seis em estado grave.





por João Sena

Foi um fim de tarde assustador, com a violenta explosão num edifício histórico no centro de Paris, onde funcionava a escola de design e moda Paris American Academy. O último balanço das autoridades francesas aponta para 50 feridos leves e seis graves, havendo ainda uma pessoa desaparecida, que poderá estar sob os escombros do edifício do século XVII. A maioria dos feridos são vítimas colaterais da explosão, atingidos por várias projeções, sobretudo de vidros.

A explosão lançou o pânico entre os moradores do histórico Quartier Latin, e foi seguida de um incêndio que alastrou a outros dois edifícios. Alguns estabelecimentos comerciais foram também atingidos, embora com estragos de menor dimensão.

Durante várias horas instalou-se o caos neste bairro parisiense, conhecido por ter um ambiente animado e ser ponto de encontro de artistas e escritores, e onde se encontram vários estabelecimentos de ensino superior, como a Sorbonne. Uma pessoa que mora em frente ao prédio que explodiu refugiou-se numa brasserie: «A princípio pensei que era uma bomba. Foi verdadeiramente assustador.

Depois do susto, instalou-se o medo e alguns moradores afirmaram ter receio de regressar às suas casas. Muitos têm ainda presente que, em 2019, uma fuga de gás em outro bairro no centro de Paris provocou quatro mortos e 66 feridos. Cerca de 325 bombeiros e 70 veículos, apoiados por nove médicos, foram destacados para o local onde prestaram os primeiros socorros e conseguiram controlar o incêndio.

Segundo algumas testemunhas, parecia um cenário de guerra; a fachada da academia desabou, havia janelas partidas em vários edifícios e um carro carbonizado. Os prédios atingidos pela violência da explosão vão ser objeto de uma vistoria técnica por questões de segurança. Foi criada uma célula de crise para poder acomodar os afetados e os moradores dos prédios próximos que não podem dormir em suas casas.

O ministro do Interior visitou o local e referiu que a explosão se deu sem aviso. «Não sabemos a sua origem», informou ainda. Há suspeitas, porém, de uma fuga de gás, pois alguns moradores sentiram um forte cheiro a gás momentos antes da explosão. O Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação para saber se as causas do incêndio e desabamento do prédio se devem a negligência ou falha de segurança.

