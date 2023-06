Encontrado corpo de jovem desaparecido no rio Douro

Jovem desapareceu depois de ter tentado ajudar a namorada que estava com dificuldades na água.





O corpo do rapaz, de 18 anos, que desapareceu, ontem, no rio Douro, junto à praia do Areinho, em Vila Nova de Gaia, foi encontrado esta sexta-feira de madrugada.

"O corpo resgatado era em tudo idêntico à fotografia que tínhamos em nossa posse", adiantou fonte dos bombeiros, à agência Lusa, acrescentando que a identificação oficial será realizada pelas autoridades policiais.

Recorde-se que o alerta para o desaparecimento tinha sido dado por volta das 17h00 de quinta-feira, após o jovem ter entrado na água para ajudar a namorada que estava em dificuldades.

Os comentários estão desactivados.