Homem e mulher detidos por tentarem matar à facada duas pessoas em Coimbra

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 19, por serem suspeitos de tentarem matar duas pessoas após uma "acesa discussão", em Coimbra.

O crime remonta a 23 de maio, na zona da baixa da cidade, e na origem estarão conflitos antigos, entre as respetivas famílias.

“Os suspeitos, após uma acesa discussão, partiram para agressões físicas, utilizando armas brancas, atingindo as vítimas com vários golpes que puseram em risco as suas vidas”, lê-se no comunicado da PJ.

Após primeiro interrogatório, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

