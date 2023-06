Aprovado 11.º pacote de sanções à Rússia

O pacote – que inicialmente contou com a oposição da Hungria e da Grécia – tem por objetivo "reforçar a cooperação bilateral e multilateral com países terceiros e a prestação de assistência técnica" para precisamente evitar que as sanções sejam contornadas.





Foi aprovado, esta sexta-feira, o 11.º pacote de sanções económicas à Rússia.

“O Conselho adotou hoje o 11.º pacote de medidas restritivas económicas e individuais destinadas a reforçar as atuais sanções da UE e a impedir que sejam contornadas, corroendo assim ainda mais a máquina de guerra de Putin e os seus rendimentos", lê-se no comunicado do Conselho europeu.

O pacote – que inicialmente contou com a oposição da Hungria e da Grécia – tem por objetivo "reforçar a cooperação bilateral e multilateral com países terceiros e a prestação de assistência técnica" para precisamente evitar que as sanções sejam contornadas.

"Se, apesar das sanções individuais e de um maior empenho, a evasão continuar a ser substancial e sistémica, a UE terá a possibilidade de tomar medidas excecionais de último recurso", sublinhou o Conselho Europeu.

O Conselho Europeu informa ainda que, por unanimidade, podem ser decididas restrições à "venda, fornecimento e transferência ou exportação de bens e tecnologias cuja exportação para a Rússia já esteja proibida" a países sejam encarados de "risco continuado" para a evasão das sanções.

