Fissão nuclear – ficção e fricção

Em 1993, o governo Clinton assinou um acordo com a Federação Russa para o fornecimento contínuo de urânio enriquecido para abastecer os reactores dos EUA. Surpreendentemente, esse comércio nunca terminou. No ano passado, estima-se que as empresas de energia nuclear dos EUA pagaram à Rosatom (o enorme monopólio russo de comercialização) cerca de US$ 1 bilhão por material que poderia ter sido produzido nas suas próprias centrais de centrifugação planeadas; destas, apenas uma, em Ohio, está próximo da conclusão. Na Europa, a Alemanha e a França compraram de bom grado a sobreprodução russa no valor de € 450 milhões durante 2022, enquanto quatro outros estados da UE - Bulgária, Finlândia, Eslováquia e República Tcheca - operam um total de quinze reactores nucleares fabricados na Rússia, mas não contrataram uma alternativa separada e autorizada a esta fonte de combustível. Ela traz pouco lucro para a Rosatom, que depende da venda de hardware e da experiência técnica russa para acumular os rublos.

Portanto, parece absurdo e hipócrita que a actual décima primeira ronda de sanções sugira que as importações pelo Ocidente de urânio enriquecido do Oriente devem ser suspensas e, mais ainda, ordenar aos países neutros que deixem de actuar como intermediários. O desenvolvimento da indústria mundial de energia nuclear como alternativa ao combustível fóssil é fundamental para o combate urgente às alterações climáticas e não deve ser confundido com a eventual eliminação das conhecidas 12.500 ogivas nucleares em poder dos EUA, Rússia e sete outros países.

Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, a China está a avançar no campo da energia nuclear ao licenciar a produção total do até então experimental reactor de tório de sal fundido localizado no deserto de Gobi. As propriedades radioactivas deste elemento metálico branco (Th) foram descobertas em 1898, mas as suas primeiras aplicações industriais foram restritas ao uso do seu dióxido para a fabricação de mantos de gás incandescente. Pesquisas recentes mostraram que o mineral monazita, que é abundante em toda a China, é uma fonte primária de tório e dos muito procurados elementos de terras raras. Melhorias nas técnicas de extracção e processamento colocaram essas matérias-primas em foco como componentes essenciais do programa de sobrevivência ambiental do século XXI.

O tório tem os seus problemas de mineração, armazenamento e uso, mas o seu potencial como alternativa ao urânio preeminente é bem apreciado pelos chineses como um bem nacional quase ilimitado. Isso é muito para o desgosto dos cientistas americanos que estão confinados, pela falta de visão do seu país, à dependência do urânio.

Os massacres de Hiroshima e Nagasaki á apenas oitenta anos e devem ser um lembrete constante de que o poder da fissão nuclear em todas as suas formas deve ser controlado por uma autoridade global. A Rússia e os EUA não podem continuar como jogadores privilegiados num perpétuo jogo de guerra de póquer nuclear. E a China deve se preparar de forma responsável e pacífica para o seu próximo papel como líder da hegemonia nuclear oriental.

Tomar 23 de Junho de 2023

