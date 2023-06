Chefes da urgência de obstetrícia do Hospital Santa Maria apresentam demissão

Os chefes de equipa das urgências de obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, apresentaram demissão.

Segundo a SIC, mais de uma dezena de médicos assinaram a carta de demissão apresentada, esta sexta-feira manhã.

Os profissionais recusam-se a realizar horas extra e acusam a administração do hospital de os ameaçar.

Esta demissão em bloco ocorre dias após o diretor de obstetrícia e ginecologia do hospital Diogo Ayres de Campos ter sido afastado do cargo por ter questionado o projeto de reestruturação da maternidade do Santa Maria e a colaboração com o São Francisco Xavier.

