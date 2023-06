Primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipas vai ser nos EUA

O primeiro Mundial de Clubes com 32 equipas, previsto para 2025, vai decorrer nos Estados Unidos, anunciou a FIFA esta sexta-feira.

A competição vai ser um ano antes de os EUA realizarem em conjunto com o Canadá e México o Mundial de 2026 que terá 48 seleções.

"A decisão foi tomada após ser levado em conta que os EUA demostraram excecional capacidade para organizar competições de caráter mundial. Além disso, a escolha permitirá aproveitar as sinergias criadas com a realização do Mundial em 2026, o que beneficiará ambas as competições e o desenvolvimento do futebol na América do Norte", explicou a FIFA em comunicado.

"O Mundial de Clubes de 2025 será o auge do futebol profissional masculino de elite e, com a infraestrutura necessária e um grande interesse local, os Estados Unidos são o anfitrião ideal para dar início a esse novo torneio global", acrescentou Gianni Infantino.

Até ao momento, as equipas apuradas para disputar o Mundial são: Palmeiras e Flamengo (Brasil), Chelsea e Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Al Hilal (Arábia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Monterrey e León (México) e Seattle Sounders (EUA).

Os comentários estão desactivados.