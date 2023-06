Mentoria e Computação’. Este é o novo projeto que vai apoiar alunos e professores das escolas públicas de Cascais no desenvolvimento de competências e habilidades académicas que contribuem para o sucesso escolar. O projeto foi apresentado aos professores no passado dia 14 de junho, e vai arrancar no próximo ano letivo, apostando na proximidade, incentivo e motivação dos alunos, mas também em novos apoios para os docentes.

O Ensino Secundário, a partir do ano letivo 2023/24, vai contar com um programa de mentoria, à semelhança de uma iniciativa já em curso, para o ensino básico, nos Agrupamentos de Escolas de S. João do Estoril, Alvide e Matilde Rosa Araújo. Este projeto vai capacitar as escolas de mentores, para um trabalho de acompanhamento aos alunos, ao nível do reforço das suas competências para a aprendizagem, sobretudo em áreas fundamentais como o português, e de suporte aos docentes na diferenciação de tarefas escolares, tendo em vista o sucesso de todos os alunos. A articulação estreita entre mentores e os docentes será crucial.

Os mentores são jovens licenciados com competências de comunicação, liderança e colaboração, motivados para gerar um impacto positivo. Pode ser uma ajuda fundamental tanto para o aluno como para o professor porque são olhares diferentes que ajudam e possibilitam uma observação para aquilo que se faz de uma forma diferente.

Já a educação para a computação incentiva a literacia computacional através de atividades práticas e dinâmicas, onde os alunos desenvolvem o pensamento crítico, a seleção de informação para uma análise mais real e objetiva das situações, a sua decomposição, a resolução concreta de problemas enquanto, simultaneamente, se forma o pensamento abstrato.

Da mesma forma, os professores do 3.º ciclo vão poder frequentar uma formação acreditada em pensamento computacional e serão abrangidos ao abrigo da Estratégia Local de Habitação Pública do Concelho, juntamente com profissionais de saúde, de segurança e proteção civil. Estando já prevista a disponibilização de 50 fogos para estes profissionais. Para além da habitação, estes profissionais beneficiarão ainda de incentivos fiscais municipais.

Até ao fim do ano letivo 2025/26, este programa vai abranger mais de 14.500 alunos do ensino público do concelho, sendo 3.600 do ensino da com-putação, num investimento de 3.700.000,00 de euros.

São iniciativas como esta que pretendem aumentar a confiança, resiliência e motivação dos alunos no ensino, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades académicas que fomentem o sucesso escolar.

Apesar não estar dentro das competências da Autarquia, tratando-se de uma atribuição da Administração Central, Cascais tem vindo a assumir as necessidades nesta área, no limite das suas capacidades orçamentais.

A nossa aposta na Educação é muito forte, quer através da requalificação, alargamento e construção nova em todas as escolas em todos os níveis de ensino, quer proporcionando for-mação e capacitação dos seus professores, para que estes se sintam valorizados e reconhecidos no seu importante papel.

A comunidade escolar e a escola pública são absolutamente essenciais para garantir mobilidade social a todos os nossos concidadãos. Uma sociedade não se desenvolve se não dermos a todos igualdade de oportunidades e a escola pública é esse garante.

O professor está no Centro da transformação da sociedade e este programa representa aquilo que vai ser o nosso investimento em software depois de termos investido mais de 100 milhões de euros em renovação de todo o parque escolar.

Em Cascais fazemos parte de uma equipa e todos seremos poucos para tentar que este mundo que vamos entregar aos nossos filhos e aos nossos netos possa ser melhor do que aquele que recebemos dos nossos pais e avós.

