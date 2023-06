Altas temperaturas colocam todo o país sob aviso amarelo

O IPMA prevê para os próximos dias continuação de tempo quente, com máximas na ordem dos 42 graus em Évora e Beja e acima dos 30 graus em praticamente todos os distritos, com exceção de Viana do Castelo, Porto e Aveiro.





Todos os distritos de Portugal continental mantêm-se este sábado sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, que passa a laranja no domingo nos distritos de Évora e Beja, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No domingo, o alerta amarelo do IPMA para a “persistência de valores elevados da temperatura máxima” estende-se ainda à Madeira e, no continente, mantém-se nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Setúbal e Faro.

Na segunda-feira, o instituto mantém Évora e Beja sob aviso laranja, estendendo-o também à costa sul da Madeira, e permanecem sob aviso amarelo, até às 18h, os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Setúbal e Faro.

Em causa está, segundo o IPMA, a ação de uma “crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África”.

