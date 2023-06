24 de junho 2023 às 12:00

Mötley Crüe e os Def Leppard no Passeio Marítimo de Algés

Os Mötley Crüe e os Def Leppard atuaram, esta sexta-feira, no Passeio Marítimo de Algés, no âmbito da digressão mundial conjunta. Veja as melhores imagens de uma noite de rock.