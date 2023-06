A loucura do género gato e os ácidos da professora

Nos últimos anos, as substâncias alucinógenas estão a ser recuperadas pela Medicina, falando-se do uso de LSD e de Ketamina, em pequenas doses, como é óbvio, em casos clínicos complicados. Por curiosidade, fui ao doutor Google pesquisar sobre as tais drogas e descobri, num site de saúde, que a definição é a seguinte: «As drogas alucinógenas agem diretamente no Sistema Nervoso Central, atuando de modo temporário nos neurônios do usuário. Com isso, são capazes de afetar os processos cognitivos, os comportamentos e até mesmo o humor do sujeito. Por isso, uma pessoa que consome alucinógenos apresenta sintomas de comportamentos ‘bizarros’, alucinações, falta de atenção e compreensão do tempo e do espaço, etc.». Conheci alguma rapaziada que adorava tomar ‘ácidos’ para viajar na maionese, dizendo-me alguns que chegavam a ver serpentes por todo o lado.

Mas onde é que quero chegar com esta conversa? É simples, esta semana li uma notícia que numa escola inglesa uma professora aconselhou uma aluna a mudar de estabelecimento de ensino, pois era incapaz de perceber que uma colega se sentia um gato, confesso que não percebi o género, se era gato, gata ou gate. Como a rapariga se recusava a tratar a outra como gato – a partir daqui o género será sempre este –, a professora foi aos arames e insultou a pobre aluna. De acordo com o jornal The Telegraph, citado pelo Observador, a disciplina tinha o sugestivo nome ‘educação para a vida’ — «um termo usado por algumas escolas para discutir com a turma temas como formação cívica, relações interpessoais e educação sexual. A professora terá dito aos alunos que podiam ‘ser quem quisessem’ e que a forma como se identificam é definida por eles», citando eu o Observador. Acontece que a rapariga que não consegue ver gatos nem serpentes nos outros, respondeu de uma forma muito direta: «Se ela se quer identificar como gato ou algo do género então não está mesmo bem, está louca», algo com que estou completamente de acordo.

Mas a professora, sentindo-se um buldogue, calculo eu, disparou: «Estás a dizer que a norma é uma norma cisgénero, que só te podes identificar com o órgão sexual com que nasceste e isso é desprezível», rematando que a sua aluna era homofóbica. Não sei se a professora toma produtos alucinógenos, mas acredito que sim. Falando agora bem mais sério, é nisto que se está a transformar a sociedade ocidental? É nesta palhaçada que nos revemos? Qualquer dia alguém que quer ser tratado como bebé vai para uma reunião de algum conselho de administração de chucha na boca e os outros não vão poder dizer nada para não serem considerados homofóbicos.

A estupidez humana não tem limites e é natural que a cultura ocidental esteja em vias de extinção. Quando tanto se fala numa guerra religiosa é caso para dizer que já está perdida, à semelhança do império romano. Vejam o caso da Suécia, onde se discute a proibição de os jovens com menos de 18 anos poderem mudar de sexo, pois muitos dos que mudaram acabaram por querer a reversão. Que o façam na fase adulta é lá com eles e estão no seu direito. Agora em crianças?

Não é pois de estranhar que a rapaziada woke tanto aplauda manifestações gay pride de crianças. Deixem os miúdos crescer e eles depois que façam o que bem entenderem. Mas não os encaminhem para aquilo que acham justo.

P. S. José Gomes Ferreira tem toda a razão. A história da bitola ibérica dos nossos caminhos de ferro só lembra mesmo a uma geringonça desengonçada. A CNN recuperou as declarações de Pedro Nuno Santos e são assustadoras. «Querem concorrência para a CP? Nem pensar!». E assim vamos ficar alegremente isolados do resto da Europa. Talvez só nos reste tomar um ácido...

