Concelhos de Santarém e Faro em perigo máximo de incêndio

Os concelhos de Tomar, no distrito de Santarém, e Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, apresentam, este domingo, perigo máximo de incêndio, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Devido à previsão de tempo quente e seco, o IPMA colocou ainda grande parte dos restantes concelhos do país em perigo elevado e moderado de incêndio rural, afirmando que nos próximos dias deve haver uma continuação de tempo quente, com destaque para valores da temperatura máxima na ordem dos 41/42 graus Celsius em Évora e Beja e acima dos 30 graus em grande parte dos distritos.

Sob risco muito elevado de incêndio estão 41 concelhos dos distritos de Bragança (Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Miranda do Douro), Vila Real (Sabrosa e Tabuaço), Guarda (Figueira de Castelo Rodrigo), Castelo Branco (Covilhã, Belmonte, Fundão, Castelo Branco, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Sertã e Fundão), Portalegre (Nisa, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre e Gavião), Santarém (Mação, Abrantes, Sardoal, Constância, Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere, Ourém , Alcanena e Rio Maior), Lisboa (Mafra e Loures), Beja (Almodôvar) e Faro (Alcoutim, Castro Marim, Aljezur, Monchique, Portimão, Lagos e Vila do Bispo).

Estes eventos acontecem devido a uma "ação conjunta de uma região anticiclónica entre a Europa Ocidental e o arquipélago da Madeira, e um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica", que "origina o transporte de uma massa de ar tropical com origem continental, que é favorável a uma situação meteorológica de tempo quente, seco e estável".

