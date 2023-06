Forças militares chechenas de volta à frente ucraniana

Os combatentes chechenos da unidade Akhmat, enviados no sábado à região russa de Rostov para reprimir a rebelião dos mercenários do grupo Wagner, regressaram à frente ucraniana.

"Neste momento, as unidades Akhmat estão a regressar gradualmente à área da operação militar especial, para continuar as suas missões de libertação de Marinka", em Donetsk, disse o comandante checheno, Apti Alaudinov.

O comandante revelou que parte da unidade de Akhmat permaneceu na frente de batalha na Ucrânia e que "apenas aqueles que poderiam ser substituídos por outras unidades" foram enviados para Rostov.

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, suspendeu no sábado as movimentações da rebelião contra o comando militar menos de 24 horas depois de ter ocupado Rostov.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, descreveu esta ação como uma rebelião dizendo que se tratava de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição.

Putin acrescentou que não iria permtir que acontecesse uma "guerra civil".

