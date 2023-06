G7 acorda sistemas para erradicar violência de género

A "Declaração de Nikko" inclui uma série de propostas para prevenir a violência e facilitar o acesso à justiça, saúde e habitação para as vítimas.





Os ministros da Igualdade do G7 acordaram estabelecer uma série de sistemas para erradicar a violência de género contra mulheres e meninas, incluindo a prevenção da violência e o apoio às vítimas.

Esta informação foi avançada por um comunicado conjunto, que revela que a "Declaração de Nikko", assinada após um encontro de dois dias na cidade japonesa com o mesmo nome, inclui uma série de propostas para prevenir a violência e facilitar o acesso à justiça, saúde e habitação para as vítimas.

"Para eliminar todas as formas de violência de género, devemos estabelecer sistemas multissetoriais integrados com ênfase na prevenção da violência, apoio e proteção de sobreviventes e vítimas e garantia de acesso à justiça e responsabilização dos perpetradores", é possivel ler-se no texto.

Este documento também menciona casos de assédio 'online', assim como a discursos de ódio e misoginia encontrados em redes sociais.

A declaração considera ainda essencial a participação plena e igualitária das mulheres na tomada de decisões a todos os níveis, argumentando que se tratar de "uma questão de direitos humanos, que contribuiria positivamente para as condições económicas, sociais e políticas globais".

