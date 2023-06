Sete pessoas morreram em fortes chuvas na Índia

Segundo a Europa Press, as vítimas mortais foram registadas nos estados de Himachal Pradesh, Uttarakhand e Uttar Pradesh.





Pelo menos sete pessoas morreram devido às inundações causadas pelas chuvas no norte da Índia, este domingo, enquanto, ao mesmo tempo, uma onda intensa de calor já provocou mais de 100 mortes no país.

Segundo a Europa Press, as vítimas mortais foram registadas nos estados de Himachal Pradesh, Uttarakhand e Uttar Pradesh.

Nestas regiões foram também observados muitos danos materiais devido a inundações e deslizamentos de terra, descreve o jornal The Times of India.

As inundações provocaram três mortos, arrastaram dezenas de veículos e cortaram mais de uma centena de estradas em Himachal Pradesh, onde morreram duas pessoas, as ocupantes de um veículo que caiu na barragem de Chamera, enquanto foram também registadas duas vítimas mortais em Uttarakhand e dois adolescentes morreram no oeste de estado de Uttar Pradesh depois de o telhado da sua casa ter desabado em Nasipur.

Os comentários estão desactivados.