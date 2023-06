Descobertos restos mortais perto da área de buscas pelo ator Julian Sands

Mais de cinco meses após o desaparecimento de Julian Sands, foram descobertos no deserto de Mount Baldy, no sul da Califórnia, restos mortais na zona de buscas pelo ator britânico, que tinham sido reduzidas ainda esta semana.

Os restos mortais foram encontrados por populares que estavam a fazer uma caminhada nas montanhas da Califórnia, onde o ator desapareceu em janeiro passado.

As autoridades foram alertadas e emitiram um comunicado pouco depois de terem estado no local.

"Os agentes da esquadra de Fontana, juntamente com a Divisão de Operações de Emergência do Departamento do Xerife, acorreram ao local. O corpo foi transportado para o Gabinete do Médico Legista, aguardando identificação que deverá estar concluída na próxima semana", informou a polícia local.

Recorde-se que o ator, de 65 anos, foi dado como desaparecido a 13 de janeiro, tendo sido visto pela última vez na área de Baldy Bowl, um local procurado por alpinistas, a cerca de 80 quilómetros de Los Angeles.

As buscas por Sands, tido como um alpinista experiente, foram iniciadas imediatamente, mas a intensidade foi variando, tendo sido reduzidas quer devido às condições meteorológicas na zona montanhosa quer pelo passar do tempo. Ainda recentemente as operações tinham sido reduzidas a uma "capacidade limitada".

