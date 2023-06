Mitsotakis faz juramento para iniciar segundo mandato na Grécia

Com esta ampla vitória, Mitsotakis irá agora reivindicar uma posição de destaque na direita europeia liderada pelo alemão Manfred Weber, o chefe do Partido Popular Europeu (PPE), de quem é próximo.





Um dia após a vitória por maioria absoluta do seu partido de direita, Nova Democracia (ND), nas legislativas, Kyriakos Mitsotakis, prestou juramento de forma a assinalar o início do seu segundo mandato como primeiro-ministro da Grécia.

No domingo, após o segundo escrutínio em cinco semanas, a ND garantiu uma maioria absoluta com 40,55 dos votos expressos e 158 dos 300 lugares no parlamento grego, depois de, a 21 de maio, Mitsotakis ter garantido a primeira posição, contudo, sem garantir a hegemonia parlamentar.

Esta nova visita às urnas foi também marcada por uma forte abstenção, após os eleitores terem sido convocados às urnas duas vezes em cinco semanas, ao atingir 47% contra 39% em 21 de maio.

O principal partido da oposição, Syriza, liderado pelo ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras (2015-2019) conseguiu apenas 17,8% dos votos, um resultado ainda mais fraco em comparação com os obtidos há cinco semanas.

Com esta ampla vitória, Mitsotakis irá agora reivindicar uma posição de destaque na direita europeia liderada pelo alemão Manfred Weber, o chefe do Partido Popular Europeu (PPE), de quem é próximo.

"A Nova Democracia é o partido de centro-direita mais forte na Europa!", afirmou Mitsotakis após a vitória.

