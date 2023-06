David Bruno estreia-se no Coliseu do Porto com concerto de "despedida"

Após o concerto, “a estreia em nome próprio na icónica sala da cidade do Porto", o músico vai realizar "uma pausa prolongada no projeto a solo do cantautor”.





O músico de Gaia David Bruno vai estar presente no dia 7 de setembro no Coliseu do Porto, num concerto de despedida, "pelo menos durante os tempos mais próximos", anunciou a sua promotora.

“No palco e na plateia haverá muitos amigos, numa despedida que será uma espécie de ‘até um dia destes’ sem data marcada. Nessa celebração caberão todos os sucessos que o seu público conhece de cor”, é possível ler na nota enviada para os jornalistas.

Após o concerto, “a estreia em nome próprio na icónica sala da cidade do Porto", o músico vai realizar "uma pausa prolongada no projeto a solo do cantautor”.

Quanto ao que irá fazer nesta pausa, o músico nem a promotora forneceram mais detalhes, mas, quando o entrevistámos em novembro do ano passado, David Bruno abordou a possibilidade de sair da sua "zona de conforto" e explorar projetos diferentes.

"Por enquanto, temos estes projetos em curso [apresentar a áudio-novela, Sangue & Mármore], mas era algo que faria [realizar um filme]. Gostava de fazer tudo, experimentar não custa. Se não gostar, olha... é vida. Mas, para já, nos próximos tempos, vou estar ocupado com outros projetos ligados a este álbum", disse na altura o músico de Gaia.

Os bilhetes para este concerto já estão à venda e podem ser adquiridos aqui e bem como outros locais habituais, com preço especial de 12€ até dia 2 de julho.

