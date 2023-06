26 de junho 2023 às 19:21

Biden sobre grupo Wagner: "Não tivemos nada a ver com isso"

"Não estivemos envolvidos, não tivemos nada a ver com isto. Isto fez parte de uma luta no seio do sistema russo", afirmou o presidente norte-americano, naquele que foi o primeiro comentário sobre a breve rebelião de sábado.